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Два садоводческих маршрута в Иркутске будут работать круглогодично

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Иркутск. Сибирские новости - Расписание движения сезонных муниципальных садоводческих маршрутов в Иркутске изменится со 2 октября 2017 года. Новый график будет действовать до 15 октября.

После этого садоводческие маршруты завершат работу до следующего дачного сезона. исключение составляют автобусы №№ 35 и 52, они будут работать круглогодично.

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2017-09-28 12:06:47




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