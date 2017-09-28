Виртуальный филиал Русского музея открылся в Иркутске

12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" …

Юрий Чайка поздравил прокуратуру Иркутской области с 80-летием

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Генеральный прокурор России Юрий Чайка поздравил прокуратуру Иркутской области …

Проезд в общественном транспорте Нижнеудинска подорожает

12:10 - Нижнеудинск. Сибирские новости - Плата за проезд в общественном транспорте Нижнеудинска увеличится на …

Два садоводческих маршрута в Иркутске будут работать круглогодично

12:06 - Иркутск. Сибирские новости - Расписание движения сезонных муниципальных садоводческих маршрутов в Иркутске …

Цех по переработке молока запустили в Заларинском районе

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - В Заларинском районе в рамках реализации программы «Развитие сельскохозяйственной …

Три новых ФАПа открылись в Чунском районе

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Открытие трех фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Новобалтурина, поселках …

Стипендию мэра Иркутска будут получать студенты и ученые за успехи в области науки и техники для нужд городского хозяйства

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Именную стипендию мэра Иркутска назначат студентам и ученым, достигшим успехов …

Рекламные щиты уберут с плотины ГЭС

11:38 - Иркутск. Сибирские новости - Более 1 тыс. незаконно размещенных рекламных конструкций и объектов информационного …

Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова открыл театральный сезон

11:30 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском академическом театре 27 сентября стартовал новый, 168 театральный …

Состоялась торжественная церемония вручения Почетного знака Ю. А. Ножикова «Признание»

11:02 - Иркутск. Сибирские новости - В Законодательном Собрании Иркутской области прошла торжественная церемония …