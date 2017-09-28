Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 28.09.2017, 12:30
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.01 (+0.49)
EUR 68.17 (+0.15)
10 CNY 87.42 (+0.68)
Информер праздники сегодня

Проезд в общественном транспорте Нижнеудинска подорожает

Версия для печати

Нижнеудинск. Сибирские новости - Плата за проезд в общественном транспорте Нижнеудинска увеличится на 3 руб.
С 1 октября 2017 года плата за проезд в общественном транспорте Нижнеудинска поднимется с 14 руб. и составит 17 руб. за одну поездку.

Увеличение стоимости услуг транспортного обслуживания населения вызвано повышением затрат на техническое обеспечение автобусов, расходов на ГСМ и другие технические нужды.

Вместе с тем индекс инфляции за 2015 год составил 12,2%; за 2016 год - 6,8%; I квартал 2017 года - 2,2%. На 126% подорожало ОСАГО, снизился коэффициент наполняемости автобусов, увеличилась стоимость подвижного состава на 30%. Проведя данный анализ, у автотранспортных перевозчиков возникла необходимость увеличения платы в общественном транспорте.

Последний раз в городе тариф поднимали в 2014 году с 12 до 14 руб.

В Нижнеудинске действуют 13 автобусных маршрутов, по которым курсирует общественный транспорт.

Ссылки по теме:

2017-09-28 12:10:54




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!