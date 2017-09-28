Юрий Чайка поздравил прокуратуру Иркутской области с 80-летием

Иркутск. Сибирские новости - Генеральный прокурор России Юрий Чайка поздравил прокуратуру Иркутской области с 80-летием. Торжественное мероприятие в честь юбилея надзорного органа состоялось в Иркутске 28 сентября. Помимо Ю. Чайки в нем приняли участие заместители Генпрокурора Леонид Коржинек и Иван Семчишин, Главный военный прокурор Валерий Петров, прокуроры ряда регионов, ветераны, работники прокуратуры Иркутской области и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, прокурор Иркутской области Игорь Мельников.



Одним из гостей Иркутска также стал экс-генеральный директор Генерального директората по правам человека и верховенству права Секретариата Совета Европы Филипп Буайя. Кроме того, сотрудников прокуратуры Иркутского области поздравили губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Наиболее достойным прокурорским работникам Ю. Чайка вручил государственные и ведомственные награды.



«Искренне рад приветствовать вас на родной для меня земле. Поздравляю всех нас со знаменательной датой - 80-летием образования прокуратуры Иркутской области, коллектив которой по праву гордится своими богатыми традициями, добрыми делами и профессиональным кадровым составом. С первых лет ее становления в организацию работы заложен принцип глубочайшего уважения к закону, внимательное отношение к людям и их проблемам. За прошедшие годы усилиями сотрудников прокуратуры восстановлены права сотен тысяч граждан. Я не раз говорил, что это и есть результат прокурорской работы», - обратился Ю. Чайка к гостям мероприятия.



По его словам, в основе истории прокуратуры Иркутской области лежит самоотверженный труд нескольких поколений. Она была образована в один из самых сложных периодов жизни страны. При этом иркутские прокуроры всегда стремились к правде и справедливости, считая их важнее политических установок. Начавшаяся Великая отечественная война на первое место выдвинула другие задачи для прокуроров: мобилизовать все силы на борьбу с врагом.



«Тогда на фронт ушла почти половина прокурорских работников области. Оставшиеся сотрудники с огромным напряжением и с огромной самоотдачей вносили свой вклад в победу, обеспечивая законность и правопорядок в тылу. После победоносного окончания войны штаб пополнили вернувшиеся фронтовики. Начался новый этап в истории иркутской прокуратуры. Область становилась крупным индустриальным центром, строились транспортные магистрали, шел приток специалистов, росло население городов и поселков. Как и в любом развивающемся регионе, появились криминогенные, экологические и другие проблемы. Все это требовало принятия мер по совершенствованию прокурорского надзора с учетом специфики области, подготовке кадров. Создавались новые прокуратуры городов, районов, транспортные и другие. Все эти достижения стали бы невозможны без ежедневного труда каждого из сотрудников, инициатив и новаторских идей руководства», - отметил Генпрокурор.



Также он с благодарностью и признательностью обратился к ветеранам прокуратуры и поблагодарил своих наставников. «Не случайно прокуратуру Иркутской области называют кузницей кадров. Ее кадры востребованы почти во всех регионах страны. Достойно служат в аппарате Генеральной прокуратуры. Иркутян отличает крепкий сибирский характер, трудолюбие, сила воли, прямота и высокая порядочность», - добавил Ю. Чайка.



По его словам, в настоящее время перед прокурорским корпусом Иркутской области стоят актуальные задачи по восстановлению социальных прав граждан, несовершеннолетних, многодетных семей, по охране Байкала, снижению административной нагрузки на бизнес и т.д. «Предстоит напряженная работа и по другим важным направлениям. Уверен, что со всеми поручениями вы с честью справитесь», - отметил Генеральный прокурор.



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2017-09-28 12:18:35