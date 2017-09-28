Виртуальный филиал Русского музея открылся в Иркутске

Иркутск. Сибирские новости - Информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" открылся в Иркутске. В торжественной церемонии принял участие губернатор Сергей Левченко.



Русский музей - это крупнейший в мире музей русского искусства, коллекция которого насчитывает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды русского искусства более чем за 1000 лет: с Х по ХХI век. Музей расположен в Санкт-Петербурге.



Иркутский художественный музей им. В. П. Сукачева стал частью международной сети виртуальных филиалов Русского музея, которая включает более 20 стран. В информационно-образовательном классе, оснащённом компьютерами, представлены около 600 интерактивных мультимедийных программ, а также печатные издания о коллекции Русского музея, истории русского искусства. Посетители смогут самостоятельно работать с программами Русского музея, входящими в медиатеку, посетить портал проекта, сайт Русского музея и другие интернет-ресурсы, связанные с культурным наследием России. В информационно-образовательном центре будут проходить занятия для детей и студентов, в том числе по методикам Российского центра музейной педагогики и детского творчества. Для работы в центре сотрудники Иркутского областного художественного музея прошли специальное обучение в Русском музее.



Открытие виртуального филиала в Иркутске стало возможным благодаря соглашению сотрудничестве, которое в декабре 2016 года на Санкт-Петербургском международном форуме подписали директор Иркутского областного художественного музея Наталья Сысоева и директор Русского музея Владимир Гусев. Проект реализован благодаря поддержке Байкальского банка ПАО Сбербанк, который приобрёл необходимое оборудование. Открытие виртуального филиала Русского музея состоялось в рамках праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Иркутской области. С 28 октября по 12 ноября посетить информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" можно будет бесплатно.



"Съездить в Санкт-Петербург и побывать в Русском музее и его филиалах удаётся не каждому жителю Иркутской области. Дети, школьники и взрослые, которые интересуются искусством, теперь имеют возможность познакомиться с сокровищами Русского музея, посмотреть его залы, произведения искусства, не выезжая из города. В то же время мы имеем возможность представить предметы искусства, которые хранятся в Иркутском областном художественном музее в единой информационной сети, она включает более 20 стран. У нас есть чем гордиться. Сотрудничество с Русским музеем говорит о том, что нас признают как партнёров", - сказал С. Левченко.



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2017-09-28 12:22:53