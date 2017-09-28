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Депутаты Госдумы от «ЕР» на следующей неделе будут работать в Иркутской области
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Иркутск. Сибирские новости - Региональная неделя депутатов Государственной Думы от «Единой России» пройдет в Иркутской области с 29 сентября по 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Так, депутат Алексей Красноштанов во время региональной недели посетит Ангарск, Иркутск, Свирск, а также побывает в Аларском, Нукутском и Боханском районах.
Он проведет прием граждан в своей общественной приемной, в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Иркутской области, примет участие в публичных слушаниях по проекту решения Думы Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска». В планах депутата встреча с директорами среднеобразовательных школ Аларского района, с коллективами школ Ленинского района города Иркутска, а также участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя и Дню пожилого человека.
Депутат Андрей Чернышев во время региональной недели посетит Братск, Железногорск, Усть-Кутский район и Иркутск. В Железногорске-Илимском и поселке Звездный Усть-Кутского района парламентарий встретится с пострадавшими от пожаров. В территориях парламентарий намерен провести встречи с ветеранами, приуроченные ко Дню пожилого человека, а также принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня учителя.
Особое внимание будет уделено реализации федерального приоритетного партийного проекта «Местный Дом культуры». А. Чернышев проверит ход его реализации, а также проведет встречу с министром культуры и архивов Иркутской области Ольгой Стасюлевич. Завершится рабочая неделя личным приемом граждан в региональной общественной приемной председателя партии.
Председатель комитета Госдумы по природопользованию, собственности и земельным отношениям Николай Николаев посетит районы, встретится с депутатским корпусом региона, с представителями органов местного самоуправления, а также проведет личный прием граждан в Региональной общественной приемной партии.
Сергей Тен также будет работать в муниципальных образованиях области, примет участие в торжественной церемонии вручения студентам иркутских вузов именных стипендий Юрия Тена и проведет прием граждан.
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2017-09-28 12:29:51
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