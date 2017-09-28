Иркутск в этом году лидирует по числу иностранных туристов среди других городов Сибири

Иркутск. Сибирские новости - Число иностранных туристов, посещающих Иркутскую область (Иркутск, озеро Байкал), ежегодно увеличивается. В текущем году Иркутск стал лидером в Сибири по числу иностранных туристов. Первое место по числу туристических прибытий в регион среди иностранных граждан на протяжении последних лет занимает Китай. Данная тенденция сохраняется и в 2017 году.



Кроме того, сюда приезжает большое число туристов из Республики Корея, Монголии, США, Японии, европейских стран. Также, в Прибайкалье не сокращается выездной туризм за рубеж российских граждан.



В связи с этим в международном воздушном пункте пропуска Иркутск отмечается увеличение пассажиропотока, а также и количества международных авиарейсов, в том числе, за счет увеличения количества иностранных авиаперевозчиков.



Вместе с тем, возрастает нагрузка на инспекторов таможенного поста аэропорта Иркутска Иркутской таможни по осуществлению таможенного контроля багажа пассажиров. В среднем, в 2017 году в течение суток в регионе деятельности таможенного поста таможенную границу ЕАЭС пересекают около 1,5 тыс. человек.



Так, за текущее время 2017 года инспекторы таможенного поста оформили 3,353 тыс. пассажирских воздушных судов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество авиарейсов, оформленных иркутскими таможенниками, увеличилось на 32%.



Пассажиропоток, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 52% - через таможенную границу проследовали 431 тыс. человек (вылетели - 212 тыс. пассажиров; прибыли - 219 тыс.). Всего за январь - июль 2017 года оформлено более 4,82 тыс. тонн сопровождаемого багажа пассажиров международных авиарейсов. Это на 47% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.



При этом в отношении физических лиц (пассажиров) возбуждено 424 дел об административных правонарушениях (АП). В основном, правонарушения совершаются физическими лицами (как российскими, так и иностранными гражданами) при прибытии. Китайские туристы чаще всего становятся нарушителями таможенного законодательства в связи недекларированием табачных изделий. В целом за текущее время 2017 года было возбуждено 281 дело об административных правонарушениях, из которых в отношении граждан КНР было возбуждено 263 дела об АП (93,6%).



Согласно законодательству, ввоз табачных изделий на территорию Евразийского экономического союза ограничен 200 сигаретами или 50 сигарами (сигариллами) или 250 граммами табака, либо указанными изделиями в ассортименте общим весом более 250 граммов. Всего по факту незаконного перемещения табачных изделий за текущее время изъято около 80 тыс. единиц сигарет.



В тоже время, российские туристы попадают в сводку правонарушений по факту незаконного ввоза холодного оружия, которое граждане пытаются ввезти в качестве сувениров. Всего за текущее время года инспекторы таможенного поста возбудили 28 дел об АП по факту недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений при ввозе кастетов и ножей.



Также выявлялись правонарушения, связанные с недекларированием некурительной табачной смеси насвая (всего изъято более 62 кг насвая), алкогольных напитков, лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры.



Согласно законодательству ЕАЭС вывоз оружия, боеприпасов, лекарственных средств, культурных ценностей ограничен и возможен только при наличии разрешительных документов, которые выдаются уполномоченными органами. Перемещение лекарств необходимо подтвердить врачебными справками, заверенными печатями о медицинских показаниях.



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2017-09-28 12:36:30