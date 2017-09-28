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Ю. Чайка: прокуратура Иркутской области работает очень эффективно, качественно
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Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Иркутской области работает очень эффективно, качественно. Особых претензий к ее работе нет. Об этом 28 сентября журналистам сообщил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
«Работу иркутских коллег оцениваю достаточно высоко. Традиции, которые заложены нашими предшественниками, продолжаются. Я приехал в Иркутск с великолепным настроением. Когда приезжаешь в те места, где произошло твое становление, где живут твои учителя, где ты делал первые шаги в органах прокуратуры, то не может быть другого настроения», - сказал Генпрокурор.
По его словам, самые проблемные сферы в Иркутской области - прежде всего, социальный блок. «Это выплата заработной платы, оплата контрактов муниципалитетом за выполненные работы... Сегодня нет неприоритетных задач в органах прокуратуры», - отметил Ю. Чайка.
Также он прокомментировал проверку, которая прошла в конце августа Иркутской области. Напомним, Генеральная прокуратура России провела проверку по вопросам лесопромышленного комплекса, охраны лесов, природы. В частности, проверялась деятельность властей по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). «Это было поручение президента. Мы посмотрели, как соблюдается законодательство о Байкале, сейчас готовим доклад», - добавил Генпрокурор.
Говоря о возможном смягчении законодательства о Байкале, он отметил, что важно, прежде всего, сохранить баланс. «Должна быть возможность для сохранения этой мировой жемчужины, а с другой стороны - на мой взгляд, лучше должен быть организован доступ для туристов, граждан к этому объекту», - отметил Ю. Чайка.
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2017-09-28 12:41:16
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