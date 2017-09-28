Директора Вихоревской школы № 1 увольняют без объяснения причин

Иркутск. Сибирские новости - На имя председателя Законодательного Собрания Иркутской области Сергея Брилки 26 сентября поступило обращение от директора Вихоревской школы № 1 Братского района Екатерины Крыловой.



В своем письме с просьбой о помощи она изложила следующее: «19 сентября 2017 года мне поступил звонок от специалиста отдела кадров управления образования администрации МО «Братский район», которая сообщила о завершении срока действия трудового договора 30 сентября 2017 года, и предложила подъехать подписать уведомление об увольнении. Из этого же разговора стало известно, что учредитель, он же мой работодатель в лице мэра Братского района Баловнева А.С., трудовой договор продлевать не будет. О причинах отказа в пролонгации трудовых отношений меня не известили».



По словам Е. Крыловой, за все отработанное время она не получила ни одного дисциплинарного взыскания: ни в устной, ни в письменной форме. Со стороны надзорных органов на сегодня также нет замечаний.



«Школа является образцово-показательной: так, например, ежегодная августовская конференция работников образования нашего района уже четыре года подряд проходит на базе нашего образовательного учреждения. Неоднократно проводились и областные мероприятия (областное родительское собрание, круглый стол с представителями ассоциации «Горячие сердца: матери против наркотиков»). Результаты государственной итоговой аттестации ежегодно улучшаются, показатели качества образования и средний балл по большинству предметов ЕГЭ стабильно выше районных и областных достижений», - отмечает директор школы.



Е. Крылова пишет, что в должность директора она вступила 15 апреля 2013 года, при этом покинула прежнее место работы. Ей было предоставлено муниципальное жилье. Договор социального найма муниципальной квартиры привязан к трудовому договору. Таким образом, при расторжении трудового договора женщина, воспитывающая одна двоих детей, остается без работы, жилья и средств существования. Директор школы также сообщила, что является депутатом Думы района, членом партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЗС.



Председатель Законодательного Собрания намерен разобраться в ситуации. Будет направлен соответствующий запрос в министерство образования Иркутской области.



Напомним, проблема, связанная с увольнением директоров, также возникла в школах Черемховского района. В адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина поступило коллективное обращение работников средней школы села Зерновое в поддержку директоров школ Черемховского района. Заявители сообщают, что срочные трудовые договоры сроком на 1 месяц были подписаны, кроме упоминавшихся уже образовательных учреждений в поселке Михайловка, деревнях Балухарь и Верхняя Иреть, еще с шестью руководителями.



Ранее Уполномоченный посетил одну из лучших школ Черемховского района в деревне Балухарь, которой много лет руководит учитель высшей категории Ксения Антипина. Поводом послужила жалоба директора школы о нарушении ее трудовых прав: накануне учебного года начальник отдела образования Черемховского района Светлана Шаманова заключила с ней срочный трудовой договор только на месяц - с 1 по 30 сентября. Работодатель намерен расторгнуть этот договор с 30 сентября либо предлагает заявительнице уволиться по собственному желанию. Со слов К. Антипиной, все дело в том, что при заключении трудового договора 31 августа она отказалась агитировать в поддержку одного из претендентов на должность главы поселения, кандидатуру которого поддерживал мэр Черемховского района В. Побойкин. С таким требованием к ней обратился руководитель районного отдела образования.



Позже к Уполномоченному и вовсе поступило коллективное письмо жителей поселка Михайловка, обеспокоенных внезапным увольнением директора школы № 1 Елены Ушаковой. Заявители считают ситуацию аналогичной той, что сложилась в деревне Балухарь и Верхняя Иреть.



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2017-09-28 12:45:51