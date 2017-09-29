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Фотовыставка, посвященная юбилею Иркутской области, открылась в Молчановке

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Иркутск. Сибирские новости - Первая областная фотовыставка «Иркутская область - 80 лет в семье народов» открылась в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Выставка стала итогом большого фотоконкурса, который провели Иркутское фотографическое общество и областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. К участию в конкурсе были приглашены профессиональные фотографы и фотолюбители. Им предложили отразить жизнь области, рассказать об исторических и национальных традициях жителей, природе региона, выразить яркую индивидуальность сибиряков.

В конкурсе приняли участие 127 человек из 32 населенных пунктов Иркутской области, Улан-Удэ, Москвы, Израиля, Великобритании и США, поступило 1,732 тыс. фотографии. Возраст участников - от 14 до 79 лет. В финальную экспозицию вошло 90 работ 67 авторов.

Были вручены награды обладателю Гран-при конкурса, победителям в четырех номинациях и лауреатам специальных наград, среди них: приз Законодательного Собрания, министерства по молодежной политике Иркутской области, Агентства по туризму Иркутской области, Иркутского областного совета ветеранов, Центра культуры коренных народов Прибайкалья, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», японской фирмы «FUJIFILM» и других. Имена победителей будут опубликованы на сайтах министерства культуры и архивов Иркутской области и областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Проект областной фотовыставки вошел в План мероприятий, посвященных юбилею области, и программу Дней русской духовности и культуры «Сияние России». После открытия в Иркутске она отправится по городам и районам области.

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2017-09-29 09:12:41




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