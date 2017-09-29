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Мультимедийная экспозиция открывается в музее Валентина Распутина

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Иркутск. Сибирские новости - Мультимедийная экспозиция открывается в музее Валентина Распутина. Посетители увидят электронную библиотеку произведений В. Распутина, среди которых «Мама куда-то ушла, «Рудольфио», «Василий и Василиса», «Уроки французского», «Что передать вороне?», «Женский разговор», «На родине», «Изба» и другие.

Кроме того, в отделе будет представлена выставка, где посетители смогут познакомиться с основными периодами жизни и творчества Валентина Распутина. Экспонаты для нее предоставили родственниками писателя: внучка Антонина Асташко и вторая жена Ольга Лосева.

Работы над созданием постоянно действующей экспозиции будут завершены в декабре 2017 года.

Экспозицию можно увидеть по адресу: ул. Свердлова, 20.

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2017-09-29 09:22:33




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