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Социальные программы поддержки граждан продлили депутаты Думы Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Блок поправок в решения Думы о социальной поддержке отдельных категорий граждан был утвержден на заседании городского парламента.

Так, депутаты решили продлить единовременные социальные выплаты спортсменам Иркутска, добившимся значимых результатов, и их тренерам. Срок выплат продлен на 2018 и 2019 годы.

«Продление срока предоставления социальных выплат необходимо, так как этот вид поддержки показал себя как эффективная мера стимулирования достижения высоких результатов спортсменами Иркутска. Финансовое обеспечение предусмотрено в рамках программы «Здоровое поколение на 2013 - 2019 годы», - пояснила и.о. председателя комитета по социальной политике и культуре Наталия Тарабан.

Кроме того, расширен перечень граждан, имеющих право на получение бесплатного питания в образовательных организациях. Согласно корректировкам, право на бесплатное питание получили многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших 18 лет, включая пасынков и падчериц. Также этим правом теперь пользуются дети из малоимущих семей, имеющих в своем составе не только родных, но и усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), приемных детей.

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2017-09-29 09:31:19




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