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Билеты на «Лебединое озеро» в исполнении театра «Русский балет» в Иркутске не продавали

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Иркутск. Сибирские новости - На сцене академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Государственный театр «Русский балет» исполнил «Лебединое озеро». Коллектив прибыл в Иркутск по приглашению губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Я побывал на выступлении «Русского балета» в Москве около года назад и сразу понял, что может стать подарком жителям в дни 80-летия Иркутской области. В Иркутске очень развита культура, есть театры, одни из лучших в России, но своего балета нет. Мы постараемся создать такой коллектив», - прокомментировал губернатор Сергей Левченко.

Билеты на спектакль не продавали. Пригласительные получили многодетные семьи, почетные жители Иркутской области из разных муниципальных образований.

Напомним, что с 24 сентября по 1 октября проходят торжественные мероприятия, посвященные юбилею Иркутской области.

Сегодня в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» состоится открытие первой очереди экспозиционного комплекса «Илимский острог». В субботу будет открыта мультимедийная экспозиция в музее Валентина Распутина.

Массовые народные гуляния, посвященные юбилею региона, состоятся в воскресенье, 1 октября. В 16:00 на площади перед Дворцом спорта «Труд» пройдет презентация проекта, который затронул весь регион - большого Хора детей и молодежи и Сводного Духового оркестра. Участие в нем примут около 500 юных исполнителей со всей области. В фойе спорткомплекса пройдёт областной конкурс работ мастеров народных ремесел «Сибирь мастеровая». Свои умения представят 19 ремесленников.

В 17:00 во Дворце спорта «Труд» начнется праздничный концерт «С днем рождения, область Иркутская!», где выступят более 300 артистов, которые представят программу о развитии и становлении Иркутской области.

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2017-09-29 10:49:06




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