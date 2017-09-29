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Делегация Франции посетила Иркутский научный центр для обмена опытом по созданию Байкальского геопарка ЮНЕСКО
12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Делегация Франции посетила Иркутский научный центр для обмена опытом посозданию …
Погорельцев, пострадавших от последствий лесных пожаров в Иркутской области, обеспечили жильем
12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Поручение президента РФ по обеспечению жильем «погорельцев» …
Пассажирка автомобиля, ее ребенок и двое коней пострадали в ДТП в Эхирит-Булагатском районе
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - В вечернее время 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в …
Дерево, символизирующее Усть-Илимск, высадили на Аллее моногородов в Башкортостане
11:02 - Усть-Илимск. Сибирские новости - Дерево, символизирующее Усть-Илимск, высадили на Аллее моногородов в …
Почетные знаки «Материнская слава» вручили 11 жительницам Иркутской области
10:57 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор региона Сергей Левченко вручил 11 жительницам области Почетные …
Водоемы Иркутской области в выходные дни будут патрулировать
10:54 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках межведомственной акции "Вода - безопасная территория" …
Билеты на «Лебединое озеро» в исполнении театра «Русский балет» в Иркутске не продавали
10:49 - Иркутск. Сибирские новости - На сцене академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Государственный …
Социальные программы поддержки граждан продлили депутаты Думы Иркутска
09:31 - Иркутск. Сибирские новости - Блок поправок в решения Думы о социальной поддержке отдельных категорий …
Мультимедийная экспозиция открывается в музее Валентина Распутина
09:22 - Иркутск. Сибирские новости - Мультимедийная экспозиция открывается в музее Валентина Распутина. Посетители …
Фотовыставка, посвященная юбилею Иркутской области, открылась в Молчановке
09:12 - Иркутск. Сибирские новости - Первая областная фотовыставка «Иркутская область - 80 лет в семье …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, утром в отдельных районах туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат гранты до 50 тыс. рублей.
Около 130 млн рублей - такой экономический эффект принесет АО «Ангарская нефтехимическая компания» в 2017 году внедрение мероприятий, направленных на энергоэффективность и энергосбережение.
22 сентября в Иркутске прошел семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов. Представители банка рассказали участникам о ходе реализации стратегии группы ВТБ и её финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров, системе электронного голосования и дивидендной политике.