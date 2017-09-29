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Водоемы Иркутской области в выходные дни будут патрулировать

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области
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Иркутск. Сибирские новости - В рамках межведомственной акции "Вода - безопасная территория" 502 патрульные группы выйдут в рейд по водным объектам и жилому сектору, расположенному вдоль береговой линии Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, особое внимание также будет уделено информированию судоводителей о сроках окончания сезона навигации и о правилах «консервации» судов.

В акции «Вода - безопасная территория» участвуют сотрудники ГИМС, аварийно-спасательных формирований, пожарных гарнизонов, транспортной полиции и транспортной прокуратуры, работники администраций муниципальных образований, старосты населенных пунктов, представители общественных организаций и волонтеры.

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2017-09-29 10:54:22




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