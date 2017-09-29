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Почетные знаки «Материнская слава» вручили 11 жительницам Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор региона Сергей Левченко вручил 11 жительницам области Почетные знаки Иркутской области «Материнская слава». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Это заслуженное признание вашего родительского подвига. Именно на таких крепких семьях, как ваши, где дети растут в любви и заботе, держится наша земля, наше общество. Благодаря вам у нашей области прекрасное будущее. Мы гордимся, что в Приангарье есть такие крепкие семейные традиции. Сегодня многие усилия правительства Иркутской области направлены на возрождение лучших семейных традиций, воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к женщине-матери, поддержку многодетных семей. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли в себе желание, терпение и силы, чтобы создать прекрасные семьи, которые стали примером мудрости и терпения для всех нас. Уверен, что и впредь в Иркутской области будут дружные и талантливые семьи, а мы, в свою очередь, будем оказывать им поддержку», - подчеркнул С. Левченко.

Почетным знаком Иркутской области «Материнская слава» награждаются женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории региона не менее пяти лет, родившие и достойно воспитавшие пять и более детей, при достижении пятым ребенком возраста восьми лет.

К Почетному знаку также вручаются удостоверения и мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 150 тыс. руб.

С 2007 года, когда была учреждена награда, по 2016 год Почетным знаком Иркутской области «Материнская слава» награждены 110 жительниц региона.

В этом году Почетные знаки получили: Татьяна Белоногова из Тайшетского района, в ее семье воспитывается семь приемных и пять родных детей; тулунчанка Тамара Белянкина, которая родила и воспитала пятерых детей, а в настоящее время оказывает помощь в воспитании восьми внуков и одного правнука; Надежда Ежова из Куйтунского района, в ее семье 14 детей: двое родных и 12 приемных; иркутянка Светлана Жемерикина - родила и воспитала пятерых детей; Татьяна Иванова из Бандаевского района, которая родила и воспитала пятерых дочерей; Нина Карачун из Черемховского района - родила и воспитала пятерых детей; Татьяна Кокорина из Иркутского района, которая родила и воспитала девять детей; ангарчанка Виктория Копытова - в ее семье пять детей; Вера Степанова из Аларского района родила и воспитала пятерых детей; Елена Хамитова из Иркутска, в семье которой воспитывается десять детей; Любовь Холодкова из Осинского района, которая родила и воспитала пятерых детей.

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2017-09-29 10:57:56




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