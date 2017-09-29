Делегация Франции посетила Иркутский научный центр для обмена опытом по созданию Байкальского геопарка ЮНЕСКО

12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Делегация Франции посетила Иркутский научный центр для обмена опытом посозданию …

Погорельцев, пострадавших от последствий лесных пожаров в Иркутской области, обеспечили жильем

12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Поручение президента РФ по обеспечению жильем «погорельцев» …

Пассажирка автомобиля, ее ребенок и двое коней пострадали в ДТП в Эхирит-Булагатском районе

12:09 - Иркутск. Сибирские новости - В вечернее время 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в …

Дерево, символизирующее Усть-Илимск, высадили на Аллее моногородов в Башкортостане

11:02 - Усть-Илимск. Сибирские новости - Дерево, символизирующее Усть-Илимск, высадили на Аллее моногородов в …

Почетные знаки «Материнская слава» вручили 11 жительницам Иркутской области

10:57 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор региона Сергей Левченко вручил 11 жительницам области Почетные …

Водоемы Иркутской области в выходные дни будут патрулировать

10:54 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках межведомственной акции "Вода - безопасная территория" …

Билеты на «Лебединое озеро» в исполнении театра «Русский балет» в Иркутске не продавали

10:49 - Иркутск. Сибирские новости - На сцене академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Государственный …

Социальные программы поддержки граждан продлили депутаты Думы Иркутска

09:31 - Иркутск. Сибирские новости - Блок поправок в решения Думы о социальной поддержке отдельных категорий …

Мультимедийная экспозиция открывается в музее Валентина Распутина

09:22 - Иркутск. Сибирские новости - Мультимедийная экспозиция открывается в музее Валентина Распутина. Посетители …

Фотовыставка, посвященная юбилею Иркутской области, открылась в Молчановке

09:12 - Иркутск. Сибирские новости - Первая областная фотовыставка «Иркутская область - 80 лет в семье …