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Дерево, символизирующее Усть-Илимск, высадили на Аллее моногородов в Башкортостане

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Усть-Илимск. Сибирские новости - Дерево, символизирующее Усть-Илимск, высадили на Аллее моногородов в Кумертау.

Город Кумертау Республики Башкортостан является одним из 319 моногородов Российской Федерации. Год назад в рамках программы «Комплексное развитие моногородов» в Кумертау открыли парк «Взлетный», отличительной особенностью которого стала Аллея моногородов - на ней в честь каждого моногорода нашей страны высадили именную яблоню.

Так, именное дерево, символизирующее Усть-Илимск, посадили на Аллее 27 сентября, церемония открытия парка «Взлетный» состоялась 28 сентября.

На сайте администрации Кумертау можно ознакомиться с виртуальной моделью парка «Взлетный» и найти дерево с именем своего города.

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2017-09-29 11:02:40




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