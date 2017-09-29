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Пассажирка автомобиля, ее ребенок и двое коней пострадали в ДТП в Эхирит-Булагатском районе

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Иркутск. Сибирские новости - В вечернее время 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в семи км от посёлка Усть-Ордынский произошло дорожно-транспортное происшествие. На место инцидента прибыли госавтоинспекторы.

Как выяснилось, 29-летний житель деревни Кударейка, управляя автомобилем Honda Accord, совершил наезд на двух коней, переходивших проезжую часть. В результате аварии пострадали пассажиры: супруга и несовершеннолетняя девочка в возрасте 3 лет. Известно, что ребенок находился на переднем пассажирском сиденье на руках у матери. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана медицинская помощь.

Как выяснили полицейские, водитель был в трезв, однако не имел права на управление автомобилем, поскольку был лишён водительского удостоверения за нетрезвое вождение. Помимо этого, автомобилист не имел полиса страхования ОСАГО.

В настоящее время полицейские дают правовую оценку его действиям. Автомобиль помещен на арест-площадку.

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2017-09-29 12:09:33




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