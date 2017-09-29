Погорельцев, пострадавших от последствий лесных пожаров в Иркутской области, обеспечили жильем

Фото: Иванна Обухович

Иркутск. Сибирские новости - Поручение президента РФ по обеспечению жильем «погорельцев» Иркутской области полностью выполнено. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Напомним, в апреле и мае этого года от пожаров пострадали 10 населенных пунктов в восьми муниципалитетах Иркутской области: Бубновка Киренского района, Вершина Аларского района, Черемхово, населенные пункты в Заларинском, Зиминском, Чунском и Тайшетском районах. Погибших и пострадавших нет, однако частично или полностью повреждено имущество и жилье у 325 семей, в составе которых 761 человек. Президент Владимир Путин по итогам визита в область после пожаров, поручил переселить всех погорельцев.



Как доложил председатель правительства региона Руслан Болотов, все поручения, которые были даны президентом РФ, а также губернатором по организации всех мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые произошли на территории региона, выполнены.



Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов сообщил, что из федерального бюджета выплаты произведены 539 гражданам на сумму более 56 млн, из них 53 человека из Саянска получили по 60 тыс. руб. на компенсацию частичной утраты имущества, остальные - по 110 тыс. руб. на первичные нужды и по полной потере имущества. Из областного бюджета выплаты были произведены 554 гражданам на общую сумму свыше 41 млн руб.



«Все, кто обратился, финансовые средства получили. Проблем по этому направлению нет», - подчеркнул В. Нелюбов.

Так, на сходе граждан, состоявшемся 18 мая 2017 года в Бубновке, жители высказали согласие на закрытие поселка. Распоряжением правительства Иркутской области от 5 июня 2017 года принято решение о признании Бубновки закрывающимся. Согласие правительства РФ было выражено в распоряжении от 2 августа.



Утверждено Положение о предоставлении в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. По состоянию на 29 сентября 2017 года, за предоставлением ЕДВ обратились 246 семей (587 человек), всем жителям Бубновки, имеющим право на поддержку, выдано 216 свидетельств (491 человек) на предоставление ЕДВ на сумму 365,9 млн руб. 30 семьям отказано по причине отсутствия права на получение ЕДВ (отсутствие регистрации, длительное в течение более 5 лет не проживание в Бубновке). Все 216 семей подобрали жилые помещения.



«В настоящее время приобрели жилые помещения и заключили договоры купли-продажи 207 семей, 461 человек - жители Бубновки, работа по переселению этого населенного пункта завершается», - проинформировал министр и заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.



Министр соцразвития также сообщил, что готовится проект закона Иркутской области о закрытии поселка Пойма Тайшетского района, где на сегодня остались проживать люди лишь в пяти домах, остальные переселены. На это потребуется около 20 млн руб. из региональной казны, проект закона планируется вынести на ноябрьскую сессию Законодательного Собрания.



«Я вас прошу рассмотреть возможности ускорения этого процесса, чтобы не заниматься переселением в самые зимние холода», - поручил правительству губернатор Иркутской области Сергей Левченко.



Р. Болотов также подчеркнул, что большая часть переселенцев приняли решение покинуть район прежнего проживания: в Иркутске подобрали жилье 46 семей, в Иркутском районе - 29, в Шелеховском районе - 11, также люди переезжают в Ангарск, Усть-Илимск, Братск.



Ссылки по теме:



2017-09-29 12:21:57