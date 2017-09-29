Делегация Франции посетила Иркутский научный центр для обмена опытом по созданию Байкальского геопарка ЮНЕСКО

Иркутск. Сибирские новости - Делегация Франции посетила Иркутский научный центр для обмена опытом по

созданию "Байкальского геопарка ЮНЕСКО".



Проект будущего геопарка представил заведующий лабораторией биогеохимии Лимнологического института СО РАН Александр Сутурин. Благодаря международному сотрудничеству и обмену опытом с Францией, был создан адаптированный для условий Байкальского региона план по созданию уникального геопарка как нового направления развития познавательного и образовательного туризма на Байкале. Данный проект позволит не только сохранить природные богатства уникального озера, но и устранить следы неблагоприятного антропогенного воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО. сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.



«В 2014 году Марк Дрюэн, президент ассоциации «Ерказия» был с визитом в Иркутске и обратился с предложением о создании ассоциации геопарка «Шабле» и Байкала для создания геопарка на Байкале. Тогда мы думали создавать это на базе университетов ИГУ и ИРНИТУ. Но за эти годы стало ясно, что научно-организаторскую функцию для реализации такого важного для региона объекта, как геопарк, может выполнить только Иркутский научный центр СО РАН. Это около 30% всей работы. Недавно закончился Байкальский международный экологический водный форум, на котором было официально объявлено о начале организационных работ по созданию «Байкальского геопарка ЮНЕСКО в Тажеранской степи и на острове Ольхон» в сотрудничестве с ассоциацией «Ерказия»», - уточнил А. Сутурин.



Опыт создания «Шабле», одного из первых геопарков в Европе, показывает, насколько это трудоемкий и долговременный процесс. С 2003 года, когда был обозначен парк, до 2007 года длилась организационная часть, а полная реализация проекта закончилась к 2010 году. Территория будущего «Байкальского геопарка» хорошо и всесторонне изучена, что позволяет надеется на более быструю реализацию проекта.



В план «Байкальского геопарка ЮНЕСКО» входят несколько центров, посвященных разным направлениям. Например, Бугульдейка станет центром по геофизике и геологии. Научным куратором выступит Институт земной коры СО РАН. Еланцы будут центром для географов, а куратором станет Институт географии СО РАН, который является лидером по изучению ландшафтов и влияния на них современных антропогенных процессов. Село Черноруд - центром геологии. По этому направлению планируются соруководители: Институт земной коры СО РАН, Институт геохимии СО РАН и университеты, где есть геологические и географические направления: ИГУ и ИРНИТУ. В районе Сахюрты будет центр по археологическим исследованиям. На острове Ольхон, в поселке Узуры, расположенном возле самого глубокого места на Байкале, планируется изучение воды и гидробионтов. Начало реализации проекта по созданию «Байкальского геопарка ЮНЕСКО» запланировано на октябрь 2017 года.



«Для развития этого направления у нас есть все. Есть соглашение о сотрудничестве Иркутского научного центра СО РАН и университетов, которые готовят специалистов по всем необходимым специальностям, и мы можем пригласить этих специалистов на работу для реализации этого проекта», - отметил заместитель директора Иркутского научного центра СО РАН Василий Щербак.



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2017-09-29 12:25:28