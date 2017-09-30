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Ремонтные работы на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске продлили на 15 дней

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Сроки строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске продлеваются на 15 дней. Как сообщили представители Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», это связано с корректировками проекта.

Таким образом, участок улицы 4-я Железнодорожная от здания № 151А до здания с адресом ул. Лермонтова, 92А будет закрыт для движения транспорта до 16 октября.

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2017-09-30 07:42:55




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