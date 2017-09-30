Делегация Минстроя России высказала замечания по подготовке Вихоревки к зиме

08:36 - Москва. Сибирские новости - Делегация Минстроя России проинспектировала подготовку и запуск тепла в Вихоревке. …

Сергей Левченко отыграл 19 позиций в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ на теме ветхого жилья

08:20 - Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов …

Педагоги в Ангарске получат льготы на проезд в общественном транспорте

08:08 - Ангарск. Сибирские новости - Все работники педагогической сферы Ангарского городского округа, включая …

Ольхонский район отметил 80-летие

07:57 - Иркутск. Сибирские новости - Ольхонский район Иркутской области отметил 80-летний юбилей. основные торжества …

Движение транспорта по бульвару Рябикова в Иркутске частично ограничено до 10 октября

07:49 - Иркутск. Сибирские новости - Проезд транспорта будет частично ограничен до 10 октября по бульвару Рябикова …

Ремонтные работы на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске продлили на 15 дней

07:42 - Иркутск. Сибирские новости - Сроки строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети на улице …

Бывшая котельная иркутского мясокомбината в Жилкино работает в штатном режиме

17:38 - Иркутск. Сибирские новости - Работы на бывшей котельной мясокомбината в Жилкино идут в штатном режиме. …

Делегация Франции посетила Иркутский научный центр для обмена опытом по созданию Байкальского геопарка ЮНЕСКО

12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Делегация Франции посетила Иркутский научный центр для обмена опытом посозданию …

Погорельцев, пострадавших от последствий лесных пожаров в Иркутской области, обеспечили жильем

12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Поручение президента РФ по обеспечению жильем «погорельцев» …

Пассажирка автомобиля, ее ребенок и двое коней пострадали в ДТП в Эхирит-Булагатском районе

12:09 - Иркутск. Сибирские новости - В вечернее время 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в …