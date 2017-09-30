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Движение транспорта по бульвару Рябикова в Иркутске частично ограничено до 10 октября

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Иркутск. Сибирские новости - Проезд транспорта будет частично ограничен до 10 октября по бульвару Рябикова в районе дома № 20/1. Это связано с проведением ремонтных работ на коммуникационном колодце, сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-09-30 07:49:01




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