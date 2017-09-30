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Ольхонский район отметил 80-летие

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Иркутск. Сибирские новости - Ольхонский район Иркутской области отметил 80-летний юбилей. основные торжества поршли в поселке Еланцы.

В рамках празднования юбилея в Еланцах прошли районный фестиваль национальных культур «Радуга дружбы», ярмарки-продажи сельхозпродукции, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства. Открылись книжные и фотовыставки. Организованы соревнования по волейболу, по национальной борьбе, шахматам и шашкам.

"Эта дата совпадает с юбилеем Иркутской области, который мы дружно отмечаем в эти дни! Ольхонский район - особый среди других территорий области. Каждый, кто приезжает в Приангарье, стремится побывать на вашей земле. В среднем почти 600 тысяч туристов посещают Ольхонский район ежегодно. Здесь проходят важнейшие мероприятия в туристской и культурной сфере, на которые съезжаются люди со всей страны и из-за рубежа: международный молодежный лагерь «Байкал», фестиваль зимних игр «Зимниада», Ердынские игры, музыкальные и поэтические фестивали", - сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он подчеркнул, что туризм - это самая перспективная отрасль для района, несмотря на то, что существуют особые условия ведения хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории.

"Ежегодно на протяжении последних четырех лет по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Иркутской области Ольхонский район является победителем в своей группе. В прошлом году ваш район стал победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование» по итогам сельхозсоревнований. Также район входит в пятерку территорий региона, которые обеспечивают спортсменами сборную Иркутской области. Выражаю слова признательности и благодарности за ваш труд, преданность родному району, вклад в его становление и развитие!" - подчеркнул Сергей Левченко.

Жителей района поздравил мэр территории Андрей Тыхеев: "Юбилей района - это наш общий праздник. Мы по праву гордимся историей нашего района, его минувшими и будущими достижениями. Введены в эксплуатацию значимые объекты: районные больницы, универсальный спортивный комплекс, детский сад, начальная школа, пристрой к детсаду, дом для медицинских работников, отремонтированы детские сады и клубы, переселены в новые дома люди, жившие в аварийном фонде, достроена автодорога от Еланцов до Сахюрты, начал работать паром «Семен Батагаев», наш район украсили знаковые скульптуры".

Губернатор вручил Благодарности, Благодарственные письма и Почетные грамоты жителям Ольхонского района, отличившимся в сферах образования, здравоохранения, сотрудникам социальных служб, представителям местной власти и бизнеса.

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2017-09-30 07:57:38




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