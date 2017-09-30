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Педагоги в Ангарске получат льготы на проезд в общественном транспорте
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Ангарск. Сибирские новости - Все работники педагогической сферы Ангарского городского округа, включая сотрудников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и спорта, с 1 ноября начнут бесплатно получать персональные электронные карты. По этим картам педагоги АГО получат возможность проезда в общественном транспорте по сниженному тарифу. Одна поездка будет обходиться в 15 руб. (без дополнительной нагрузки для бюджета округа). Об этом сообщил мэр округа Сергей Петров на вечере, посвященном Всемирному дню учителя.
Карты льготного проезда получат почти 7,5 тыс. педагогов, включая сотрудников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и спорта. Подобная мера расширит круг жителей, которые пользуются «ангарскими муниципальными льготами» в общественном транспорте. Кроме школьников и пенсионеров, не имеющих льгот, возможность проезда по сниженному тарифу теперь появится и у педагогов.
«Это совместное решение администрации округа и руководителей транспортных компаний - признание важности труда учителей, воспитателей, нянечек, - пояснил Сергей Петров. - У тех, кто работает в школах, детских садах и яслях, пока невысокие зарплаты. Но именно вы, педагоги, вносите огромный вклад в развитие и воспитание детей нашего города. Вы уже сегодня работаете с будущим Ангарска. Электронные проездные карты дадут возможность сэкономить средства семейного бюджета».
Напомним, Ангарский городской округ - единственная территория в Иркутской области, где с 2015 года применяются ежемесячные выплаты социального характера отдельным категориям работников образовательных учреждений, оплата труда которых, по мнению руководителей администрации, не соответствует высокому уровню ответственности при выполнении профессиональных обязанностей и задач. Ежемесячно более 2,4 тыс. низкооплачиваемых работников образования получают дополнительно от 1,1 тыс. до 3 тыс. руб. В 2017 году из бюджета городского округа на эти цели выделено 62 млн руб.
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2017-09-30 08:08:03
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