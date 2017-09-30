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Сергей Левченко отыграл 19 позиций в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ на теме ветхого жилья

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Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ за август.
Топ-50 возглавили Сергей Собянин (Москва), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Андрей Турчак (Псковская область).

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поднялся в этом медиарейтинге на 17 место, отыграв потерянные в июле 19 позиций. Средства массовой информации в августе наиболее активно писали о том, что глава региона посетил с рабочей поездкой Шелехов. Там губернатор сообщил, что программа по переселению граждан из ветхого жилья в регионе будет продолжена.

Топ-50 замыкают Олег Королев (Липецкая область), Сергей Гапликов (Коми) и Владимир Печеный (Магаданская область).

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2017-09-30 08:20:41




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