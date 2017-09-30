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Делегация Минстроя России высказала замечания по подготовке Вихоревки к зиме
08:36 - Москва. Сибирские новости - Делегация Минстроя России проинспектировала подготовку и запуск тепла в Вихоревке. …
Сергей Левченко отыграл 19 позиций в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ на теме ветхого жилья
08:20 - Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов …
Педагоги в Ангарске получат льготы на проезд в общественном транспорте
08:08 - Ангарск. Сибирские новости - Все работники педагогической сферы Ангарского городского округа, включая …
Ольхонский район отметил 80-летие
07:57 - Иркутск. Сибирские новости - Ольхонский район Иркутской области отметил 80-летний юбилей. основные торжества …
Движение транспорта по бульвару Рябикова в Иркутске частично ограничено до 10 октября
07:49 - Иркутск. Сибирские новости - Проезд транспорта будет частично ограничен до 10 октября по бульвару Рябикова …
Ремонтные работы на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске продлили на 15 дней
07:42 - Иркутск. Сибирские новости - Сроки строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети на улице …
Бывшая котельная иркутского мясокомбината в Жилкино работает в штатном режиме
17:38 - Иркутск. Сибирские новости - Работы на бывшей котельной мясокомбината в Жилкино идут в штатном режиме. …
Делегация Франции посетила Иркутский научный центр для обмена опытом по созданию Байкальского геопарка ЮНЕСКО
12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Делегация Франции посетила Иркутский научный центр для обмена опытом посозданию …
Погорельцев, пострадавших от последствий лесных пожаров в Иркутской области, обеспечили жильем
12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Поручение президента РФ по обеспечению жильем «погорельцев» …
Пассажирка автомобиля, ее ребенок и двое коней пострадали в ДТП в Эхирит-Булагатском районе
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - В вечернее время 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, утром в отдельных районах туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат гранты до 50 тыс. рублей.
Около 130 млн рублей - такой экономический эффект принесет АО «Ангарская нефтехимическая компания» в 2017 году внедрение мероприятий, направленных на энергоэффективность и энергосбережение.
22 сентября в Иркутске прошел семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов. Представители банка рассказали участникам о ходе реализации стратегии группы ВТБ и её финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров, системе электронного голосования и дивидендной политике.