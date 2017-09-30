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Делегация Минстроя России высказала замечания по подготовке Вихоревки к зиме

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Москва. Сибирские новости - Делегация Минстроя России проинспектировала подготовку и запуск тепла в Вихоревке. Специалисты высказали ряд замечаний.

На своей станице в Facebook заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис написал: "Продолжаем следить за Вихоревкой Иркутской области - в прошлом году из-за проблем с отоплением пришлось даже вводить режим ЧС. (...)
На основной котельной установлено три новых котла, но ещё один не готов, запасов угля недостаточно и надлежащее хранение не организовано. Приходится вновь делать коллегам замечания".

В целом, отметил А. Чибис, страна готова к зиме, уровень подготовки соответствует прошлому году и опасений не вызывает. Есть отдельные проблемные точки, с которыми работа ведется в "ручном режиме".

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2017-09-30 08:36:34




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