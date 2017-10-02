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Мужчина в Ангарске похитил 13-летнюю девочку

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ангарску регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего человека).

29 сентября в дежурную часть отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что в микрорайоне Байкальск по улице Ворошилова неизвестный мужчина похитил 13-летнюю девочку. Следователи установили, что по указанному адресу мужчина насильно посадил в свой автомобиль семиклассницу и увез в неизвестном направлении. Высадив девочку в лесополосе, велел ей снять с себя одежду. Воспользовавшись моментом, когда злоумышленник отвлекся, девочке удалось сбежать.

«По подозрению в совершении преступления в одном из гаражных кооперативов сотрудниками ГИБДД в кратчайшие сроки был задержан 35-летний нигде не работающий житель Ангарска», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-10-02 11:06:24




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