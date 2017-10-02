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На Коршуновском ГОКе сменился директор

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Железногорск-Илимский. Сибирские новости - Управляющим директором ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в группу «Мечел») назначен Михаил Мажукин, который с 2009 по 2013 годы руководил ОАО «Южноуральский никелевый комбинат» (входит в группу «Мечел»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия. На этом посту он сменил Бориса Седельникова, который назначен директором по открытым горным работам угольной компании ПАО «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел»).

«Борис Седельников внес большой вклад в развитие Коршуновского ГОКа. Под его руководством проведено техническое перевооружение предприятия, приобретено новое оборудование, по его личной инициативе был возвращен институт помощников машинистов экскаватора, что позволило в короткий срок решить проблему подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Новый управляющий директор Михаил Мажукин имеет большой производственный опыт и зарекомендовал себя как грамотный руководитель», - отметил генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк.

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2017-10-02 11:08:54




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