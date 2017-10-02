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Санкт-Петербургский театр юных зрителей впервые представит иркутянам пять спектаклей

Фото: Снежана Масник
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Иркутск. Сибирские новости - Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им. А. А. Брянцева покажет в Иркутске пять спектаклей в рамках федеральной программы «Большие гастроли». В Иркутске театр выступит впервые. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

С 3 по 8 октября на сцене иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова артисты санкт-петербургского театра покажут пять спектаклей: для юных зрителей - сказки «Белоснежка и семь гномов» Л. Устинова, О. Табакова и «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова. Для молодежи: классические пьесы «Человек в футляре» А. Чехова, «Бешеные деньги» А. Островского, а также пьесу современного английского драматурга У. Расселла «Воспитание Риты» по мотивам знаменитой комедии Б. Шоу «Пигмалион», действие которой происходит в наши дни в одном из университетов на севере Англии. За пять дней состоится 13 показов.

Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей входит в число старейших детских театров России, он открылся в 1922 году, носит имя основателя - режиссера, педагога, народного артиста СССР Александра Александровича Брянцева.

Общероссийская программа «Большие гастроли» направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории. Ее организует Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности совместно с Министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры и архивов Иркутской области. Она действует с 2014 года. В этом году в нее впервые вошли региональные театры. Среди них - три иркутских. В программе гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистенок» в Москве, Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова - в Таганроге, Театра юного зрителя им. Вампилова - во Владивостоке.

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2017-10-02 11:15:32




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