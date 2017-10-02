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В Братске партийный проект "Театры малых городов" представил два премьерных спектакля

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Иркутск. Сибирские новости - На минувшей неделе, 29 сентября, премьерой спектакля «Продавец дождя» открылся 32-театральный сезон Братского драматического театра, а 30 сентября театр кукол «Тирлямы» представил спектакль «Кот, который гуляет сам по себе». Постановки осуществлены на средства федерального проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов».

Работа над сказкой Киплинга в новой интерпретации началась еще в прошлом сезоне, благодаря участию театра в федеральном партийном проекте. На воплощение новых идей, покупку необходимого оборудования и создание декораций «Тирлямам» выделили 4,6 млн руб. По словам режиссера-постановщика спектакля Владимира Ефимова, спектакль получился ярким, танцевальным и интересным. «В постановке использовано очень много разнообразных кукол - есть и марионетка, и планшетная кукла, и живой план. Так, зрители увидели фактически все искусство кукольного мира», - цитирует В. Ефимова пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Новому году юные братчане увидят еще одну постановку по партпроекту «Театры малых городов» - музыкально-танцевальный спектакль для детей от трех лет «Медвежонок, который не верил в Деда Мороза». Для работы над постановкой мы приглашаем режиссера из Иркутска. Подготовка к спектаклю начнется в ближайшее время», - отметил М. Наприенко.

С успехом прошла премьера спектакля по пьесе американского драматурга Ричарда Нэша «Продавец дождя», поставленного московским режиссером Сергеем Куцеваловым в Братском драматическом театре.

По словам руководителя исполкома Братского городского местного отделения партии Тамары Захаровой, в театре был аншлаг. "Спектакль интересный, актеры играли великолепно. На премьере было много старшеклассников, для них то, о чем говорят герои пьесы, своего рода воспитание чувств. Думаю, у этого спектакля будет долгая жизнь", - сказала Т. Захарова.

Напомним, в партийном проекте «Единой России» «Театры малых городов» участвуют четыре учреждения Иркутской области: Братский театр кукол «Тирлямы», Усть-Илимский театр драмы и комедии, Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина и Братский драматический театр.

Каждый театр-участник проекта получил 4,6 млн руб. субсидии с учетом федеральных средств, регионального и местного софинансирования на обновление технической базы и создание новых постановок.

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2017-10-02 11:49:44




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