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Рейтинг территорий для благоустройства в 2018 году утвердили в Ангарске

Фото: Иванна Обухович
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Ангарск. Сибирские новости - В Ангарском округе утвержден рейтинг дворовых и общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Комфортная городская среда» на 2018 год.

Всего в ранжированный перечень вошло 114 заявок на благоустройство дворовых территорий, а также девять - на благоустройство общественных зон. Все девять поступивших заявок набрали одинаково максимальное количество баллов, поэтому ранжированный перечень был составлен, учитывая количество аналогичных предложений по этой территории, поступивших от жителей. В итоге рейтинг заявок возглавила территория набережной в пойме реки Китой.

«В перечень входят в том числе заявки, которые поступили в комиссию в апреле текущего года и не вошли в перечень благоустройства на 2017 год. В соответствии с утвержденным порядком эти заявки получили дополнительные баллы для участия в отборе на следующий год», - пояснила начальник Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО Василина Шунова.

Главные критерии оценки заявок - это финансовая дисциплина собственников помещений многоквартирного дома по итогам за год, коллективная заинтересованность собственников помещений рядом расположенных домов, определение видов выполняемых работ по благоустройству дворов по минимальному, максимальному и дополнительному перечню.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Городской подчеркнул, что в этом году в проект вошли довольно крупные дворы, соответственно и финансирование на их благоустройство было достаточно высоким. В следующем году территории намного меньше, поэтому есть вероятность, что в проект попадут большее количество дворовых территорий.

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2017-10-02 11:54:03




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