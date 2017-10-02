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Более 800 млн рублей направлено на обновление спецтехники ВСЖД

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Иркутск. Сибирские новости - 19 единиц новой специализированной техники поставлено по инвестиционной программе ОАО «РЖД» в текущем году на Восточно-Сибирскую железную дорогу.

На магистраль поступило шесть автомотрис для перевозки ремонтных бригад и выполнения погрузочно-разгрузочных работ, две автомотрисы для монтажных работ на контактной сети, три мотовоза транспортно-погрузочных, три снегоуборочных самоходных поезда, две машины для распределения балласта при строительстве железнодорожных путей и другие. Полученная техника будет выполнять функции по текущему содержанию пути, а также будет использоваться для ремонта и строительства железнодорожного полотна.

В настоящий момент проводятся пуско-наладочные работы универсальной путевой машины ПУМА-2012, в которой объединены возможности сразу нескольких единиц путевой спецтехники.

В 2018 году на ВСЖД ожидается поступление еще пять единиц спецтехники.

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2017-10-02 11:59:23




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