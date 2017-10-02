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Объем прогнозируемых доходов бюджета Шелеховского района на 2017 год увеличен более чем на 39 млн рублей

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Шелеховский район. Сибирские новости - Более чем на 39 млн руб. увеличен общий объем прогнозируемых доходов бюджета Шелеховского района на 2017 год.

Отмечается, что общий объем доходов составит более 1,285 млрд руб. Как пояснила начальник финансового управления администрации района Ольга Иванова, увеличение произойдет главным образом за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 17,9 млн руб.

Безвозмездные поступления в бюджет района планируются в объеме почти 822,9 млн руб, что на 21 млн руб. превышает утвержденные плановые назначения в бюджете.

Оценка прогнозных показателей по доходам произведена на основании фактических поступлений по состоянию на 1 октября, а также сведений главных администраторов доходов об ожидаемом поступлении доходов на 2017 год.

Общий объем расходов районного бюджета составит около 1,3 млрд руб. Размер дефицита останется без изменений.

В результате предусмотрены расходы на мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации ТКО с несанкционированных свалок почти на 15,7 млн руб. за счет средств областного бюджета; возрастут ассигнования на формирование районного фонда финансовой поддержки поселений района на 1,14 млн руб.; на обеспечение хозяйственно-бытовых расходов в дошкольных учреждениях и проведение работ по переоборудованию помещения под группу в детском саду «Ручеек» в общей сложности более чем на 1,7 млн руб.

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2017-10-02 12:04:55




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