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Иркутский планетарий проведёт Астрономический диктант в первый день Всемирной недели космоса 4 октября
12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский планетарий проведёт Астрономический диктант в первый день Всемирной …
Гора Соболиная входит в Топ-10 для новогоднего отдыха 2018 года
12:20 - Иркутск. Сибирские новости - Сервис аренды жилья Tvil.ru проанализировал ранние бронирования на новогодние …
После обращения в Заксобрание и в профсоюз директор Вихоревской школы № 1 осталась в должности
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - С директором Вихоревской школы № 1 Братского района Екатериной Крыловой …
Объем прогнозируемых доходов бюджета Шелеховского района на 2017 год увеличен более чем на 39 млн рублей
12:04 - Шелеховский район. Сибирские новости - Более чем на 39 млн руб. увеличен общий объем прогнозируемых доходов …
Более 800 млн рублей направлено на обновление спецтехники ВСЖД
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - 19 единиц новой специализированной техники поставлено по инвестиционной …
Рейтинг территорий для благоустройства в 2018 году утвердили в Ангарске
11:54 - Ангарск. Сибирские новости - В Ангарском округе утвержден рейтинг дворовых и общественных территорий …
В Братске партийный проект "Театры малых городов" представил два премьерных спектакля
11:49 - Иркутск. Сибирские новости - На минувшей неделе, 29 сентября, премьерой спектакля «Продавец дождя» …
Санкт-Петербургский театр юных зрителей впервые представит иркутянам пять спектаклей
11:15 - Иркутск. Сибирские новости - Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им. А. А. Брянцева …
На Коршуновском ГОКе сменился директор
11:08 - Железногорск-Илимский. Сибирские новости - Управляющим директором ПАО «Коршуновский ГОК» …
Мужчина в Ангарске похитил 13-летнюю девочку
11:06 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ангарску регионального СУ СКР возбудил уголовное дело …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, в южных, центральных и верхнеленских районах без осадков.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат гранты до 50 тыс. рублей.
Около 130 млн рублей - такой экономический эффект принесет АО «Ангарская нефтехимическая компания» в 2017 году внедрение мероприятий, направленных на энергоэффективность и энергосбережение.
22 сентября в Иркутске прошел семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов. Представители банка рассказали участникам о ходе реализации стратегии группы ВТБ и её финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров, системе электронного голосования и дивидендной политике.