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После обращения в Заксобрание и в профсоюз директор Вихоревской школы № 1 осталась в должности

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - С директором Вихоревской школы № 1 Братского района Екатериной Крыловой администрация района перезаключила трудовой договор после ее обращения в Законодательное Собрание Иркутской области и другие инстанции.

Напомним, на имя председателя областного парламента Сергея Брилки 26 сентября поступило обращение от Екатерины Крыловой, в котором женщина рассказала об отказе работодателя продлевать с ней трудовой договор. В обращении директор указала, что является депутатом районной Думы, членом партии «Единая Россия».

Как рассказала Е. Крылова, на сегодня с ней заключен новый трудовой договор сроком на три года. По ее мнению, большую роль в этом сыграло, в том числе, и обращение в адрес Сергея Брилки, который направил соответствующий запрос в региональное министерство образования, а также широкое освещение ситуации в средствах массовой информации. Кроме того, данная тема рассматривалась специалистами районной и региональной профсоюзных организаций, был выявлен ряд юридических нарушений в трудовом контракте.

Вихоревка как проблемная территория региона находится на парламентском контроле депутатского корпуса Законодательного Собрания. Депутаты пристально следят за ситуацией в городе, в том числе, за возникающими очагами напряженности в социальной сфере.

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2017-10-02 12:12:09




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