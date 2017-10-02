Иркутский планетарий проведёт Астрономический диктант в первый день Всемирной недели космоса 4 октября

12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский планетарий проведёт Астрономический диктант в первый день Всемирной …

Гора Соболиная входит в Топ-10 для новогоднего отдыха 2018 года

12:20 - Иркутск. Сибирские новости - Сервис аренды жилья Tvil.ru проанализировал ранние бронирования на новогодние …

После обращения в Заксобрание и в профсоюз директор Вихоревской школы № 1 осталась в должности

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - С директором Вихоревской школы № 1 Братского района Екатериной Крыловой …

Объем прогнозируемых доходов бюджета Шелеховского района на 2017 год увеличен более чем на 39 млн рублей

12:04 - Шелеховский район. Сибирские новости - Более чем на 39 млн руб. увеличен общий объем прогнозируемых доходов …

Более 800 млн рублей направлено на обновление спецтехники ВСЖД

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - 19 единиц новой специализированной техники поставлено по инвестиционной …

Рейтинг территорий для благоустройства в 2018 году утвердили в Ангарске

11:54 - Ангарск. Сибирские новости - В Ангарском округе утвержден рейтинг дворовых и общественных территорий …

В Братске партийный проект "Театры малых городов" представил два премьерных спектакля

11:49 - Иркутск. Сибирские новости - На минувшей неделе, 29 сентября, премьерой спектакля «Продавец дождя» …

Санкт-Петербургский театр юных зрителей впервые представит иркутянам пять спектаклей

11:15 - Иркутск. Сибирские новости - Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им. А. А. Брянцева …

На Коршуновском ГОКе сменился директор

11:08 - Железногорск-Илимский. Сибирские новости - Управляющим директором ПАО «Коршуновский ГОК» …

Мужчина в Ангарске похитил 13-летнюю девочку

11:06 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ангарску регионального СУ СКР возбудил уголовное дело …