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Гора Соболиная входит в Топ-10 для новогоднего отдыха 2018 года

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Иркутск. Сибирские новости - Сервис аренды жилья Tvil.ru проанализировал ранние бронирования на новогодние праздники и определил самые популярные горнолыжные курорты России для отдыха на Новый 2018 год. Рейтинг составлен по данным бронирования отелей, квартир и гостевых домов с 30 декабря 2017 года по 7 января 2018 года.

Гора Соболиная входит в первую десятку для отдыха в новогодние праздники-2018.

В первую десятку рейтинга также вошли Красная Поляна (Краснодарский край), Шерегеш (Кемеровская область), Домбай (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Белокуриха (Алтайский край), Банное (Башкирия), Солнечная долина (Миасс, Челябинская область), Большой Вудъявр (Кировск, Мурманская область) и Бобровый лог (Красноярск).

По данным Tvil.ru, в Байкальске на новогодние праздники бронируют в среднем на четыре ночи и тратят на проживания вдвоем 3,6 тыс. руб. в сутки. Для сравнения, в Красной Поляне - на 10 ночей (4 тыс. руб.), а в Шерегеше - на 8 ночей (3,8 тыс. руб.).

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2017-10-02 12:20:49




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