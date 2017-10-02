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Иркутский планетарий проведёт Астрономический диктант в первый день Всемирной недели космоса 4 октября

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский планетарий проведёт Астрономический диктант в первый день Всемирной недели космоса 4 октября. Желающие проверить свои знания в области астрономии и космонавтики смогут принять участие в «Астрономическом диктанте», во время которого им предстоит ответить на 35 вопросов с вариантами ответа.

Мероприятие начнётся в 19:30 4 октября в звёздном зале Иркутского планетария (130-й квартал, ул. Седова, 30). Количество мест в зале ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по электронной почте info@irkplanetarium.com или телефону 79-79-09, доб. 1. Итоги диктанта будут подведены к 10 октября. Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат призы от Иркутского планетария.

"В прошлом году такое мероприятие было проведено во всероссийском масштабе, чтобы проверить, как повлияло на уровень знаний россиян почти двадцатилетнее отсутствие астрономии в сетке обязательных школьных дисциплин, - подчеркнул исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - Оказалось, что иркутяне знают астрономию на «удовлетворительно», средний результат составил 55% правильных ответов (19 из 35). Мы хотим проверить, как ситуация изменилась за год".

Всемирная неделя космоса проводится с 4 по 10 октября и приурочена к дате запуска первого искусственного спутника Земли. С 1999 года учреждена Организацией Объединённых Наций в качестве ежегодного праздника. Цель мероприятий Всемирной недели космоса - отмечать вклад космической науки и техники в современное общество, в улучшение благосостояния человека.

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2017-10-02 12:24:59




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