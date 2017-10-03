От гриппа привились 18,3% населения Иркутской области

09:05 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В рамках …

Нарушения при содержании и обслуживании очистных сооружений выявили в Слюдянке

09:03 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Слюдянского района по результатам проверки соблюдения экологического …

Усилить контроль над пассажирскими перевозками в общественном транспорте Иркутска предложили в Общественной палате

09:01 - Иркутск. Сибирские новости - Общественная палата Иркутска предложила усилить контроль над пассажирскими …

Ситуация вокруг компании «ВИМ-Авиа» не повлияет на работу братского аэропорта

08:36 - Братск. Сибирские новости - Ситуация вокруг компании «ВИМ-Авиа», которой принадлежит 100% …

Иркутская область вошла в число регионов-лидеров по уровню раскрытия информации о бюджете

08:30 - Иркутск. Сибирские новости - Второй год подряд Иркутская область набирает максимальное количество баллов …

Иркутянин Степан Одинцов завоевал три медали на всероссийских соревнованиях по шашкам

08:27 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутянин завоевал три медали на всероссийских соревнованиях по русским …

В осеннюю призывную кампанию в Иркутской области планируется призвать более 3 тыс. человек

08:06 - Иркутск. Сибирские новости - В осеннюю призывную кампанию по области планируется призвать 3,2 тыс. человек.Со …

На автодороге Иркутск — Оса-Усть — Уда перевернулся "МАЗ"

08:01 - Иркутск. Сибирские новости - Сегодня около 10:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение об автомобильной …

Для МС-21 создадут собственную операционную систему

07:41 - Москва. Сибирские новости - Для нового отечественного пассажирского самолета МС-21 будет создана собственная …

Пять полнокупольных картин представят на Байкальском фестивале «Человек и Природа» в Иркутске

06:58 - Иркутск. Сибирские новости - Пять картин полнокупольного кино представят на Байкальском международном …