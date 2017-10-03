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Пять полнокупольных картин представят на Байкальском фестивале «Человек и Природа» в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Пять картин полнокупольного кино представят на Байкальском международном фестивале документальных и научно-популярных фильмов им. В. Г. Распутина «Человек и Природа».

Посмотреть фильмы с обзором в 360 градусов на куполе Иркутского планетария в этом году станет возможным во время всех дней Фестиваля. Среди фильмов - картина иркутского режиссера Максима Савченко о ледоколе на Байкале; виртуальное кино о зимнем Байкале - первый эпизод в масштабном проекте США и России; увлекательный рассказ о телескопах греческого режиссера Теофаниса Матсопулоса.

Кроме того, два своих фильма - «Майя: космические архитекторы» и «Тайны Калакмуля» - представит продюсер Энрике Фонте - член международного жюри кинофестиваля.

Фестиваль пройдет в Иркутске с 5 по 9 октября в Доме кино.

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2017-10-03 06:58:39




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