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Для МС-21 создадут собственную операционную систему

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Москва. Сибирские новости - Для нового отечественного пассажирского самолета МС-21 будет создана собственная операционная система (ОС). Над ее созданием работает Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) с привлечением сторонних подрядчиков. Собственная ОС позволит защитить отечественную разработку от возможных санкционных ограничений западных стран. Заказчиком выступило министерство промышленности и торговли РФ, сообщают «Известия».

«Сейчас на гражданских самолетах используется ряд зарубежных операционных систем реального времени (ОСРВ), например: MACS2, LynxOS-178, VxWorks 653, PikeOS. В том числе иностранное программное обеспечение используется на самолетах SuperJet-100. Однако имеются очевидные риски их применения предприятиями отечественного приборостроения из-за санкционной политики западных стран, вследствие чего и была начата разработка отечественной ОСРВ», - говорится в сообщении.

ОСРВ в отличие от классической ОС создана для обслуживания приложений реального времени, обрабатывающих данные по мере их поступления, без задержек в буфере обмена. Система получила рабочее название JetOS.
Уже существует рабочий прототип ОСРВ, функционирующий на платформах отечественных разработчиков. Сертификационный пакет, удовлетворяющий требованиям авиационных властей России, в соответствии с заключенными контрактами планируется получить в конце 2019 года.

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2017-10-03 07:41:54




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