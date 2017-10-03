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На автодороге Иркутск — Оса-Усть — Уда перевернулся "МАЗ"

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Иркутск. Сибирские новости - Сегодня около 10:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение об автомобильной аварии на 14-ом км автодороги Иркутск - Оса-Усть - Уда. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.

Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем «МАЗ», не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и дальнейшее опрокидывание. Транспортное средство перевозило металлические трубы.

Подробности случившегося выясняются, на месте работают полицейские и спасатели. Инспекторы ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения.

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2017-10-03 08:01:21




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