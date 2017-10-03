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В осеннюю призывную кампанию в Иркутской области планируется призвать более 3 тыс. человек

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Иркутск. Сибирские новости - В осеннюю призывную кампанию по области планируется призвать 3,2 тыс. человек.
Со стартом осенней призывной кампании свою работу начали призывная комиссия Иркутской области и 45 призывных комиссий муниципальных образований и городских округов. Всего в октябре - декабре этого года планируется вызвать на заседания призывных комиссий МО более 13 тыс. человек. Норма призыва граждан на военную службу для Иркутской области составляет более 3 тыс, ориентировочно планируется призвать 3,2 тыс. человек. Из них в вооруженные силы РФ - 2,757 тыс. человек, в федеральную службу Национальной гвардии - 291 человек, в МЧС - 5 человек и резерв генштаба вооруженных сил РФ - 20 человек. Также этой осенью планируется призвать в войска около 500 человек из движения ЮнАрмии.

«На сегодня в большинстве случаев призывники изъявляют желание проходить службу в ВДВ, войсках специального назначения и в военно-морском флоте. Многие хотят проходить военную службу в учебных частях для дальнейшего поступления в военные учебные организации на службу по контракту», - пояснил военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев.

Для качества питания призывников на сборном пункте будет организовано 3-разовое горячее питание. В эту призывную кампанию в состав воинских эшелонов включат вагоны-рестораны, которые также будут обеспечивать призывников сбалансированным питанием. Продолжается работа по обеспечению призывников персональными электронными картами - ПЭК, которые будут использоваться в системах воинского учета и станут основной единицей системы электронного учета военнослужащих. Областями применения карты станут: воинский кадровый учет, оказание медпомощи и образовательных услуг, контроль доступа на объекты министерства обороны, контроль доступа к информационным системам. Также ПЭК предполагает замену бумажного воинского удостоверения, военный билет и др.

Весной 2017 года на заседания призывных комиссий Иркутской области вызывалось 12,813 тыс. человек, призвано 3,256 тыс. человек, отправлено в войска 3,162 тыс. человек, из них 352 человека имеют высшее образование. На альтернативную гражданскую службу отправлено 12 человек. Также на военную службу было направлено 808 призывников, которые прошли подготовку и обучение по военно-учетным специальностям в ДОСААФ. В осенний призыв к этой категории добавится еще 20 человек.

«Среди желающих служить - очень много девушек, но, к сожалению, женских вакансий с каждым годом все меньше - в этом году мы набрали всего 12 девушек», - отметил начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту Александр Пинчук.

По итогам весеннего призыва 2017 года в сравнении с 2016 годность призывников Иркутской области увеличилась на 2,9%. Также, по словам председателя военно-врачебной комиссии Олега Козлова, сократилось и число уклонистов от службы в армии.

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2017-10-03 08:06:07




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