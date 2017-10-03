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Иркутянин Степан Одинцов завоевал три медали на всероссийских соревнованиях по шашкам

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутянин завоевал три медали на всероссийских соревнованиях по русским шашкам, которые прошли с 19 сентября по 1 октября в Краснодарском крае.

Степан выступал в возрастной группе 2009 года рождения и младше. В классической программе он завоевал золотую медаль. Две бронзовых награды - в быстрых и молниеносных шашках.

«На всероссийских соревнованиях - это его первый результат. Сейчас перед нами стоит задача поддерживать набранную форму и показать хорошую игру на ближайших крупных турнирах», - пояснила тренер спортсмена Николай Маркович.

Впереди у Степана два межрегиональных турнира: в ноябре - первенство Сибирского федерального округа по стоклеточным шашкам в Красноярске, и в феврале - первенство Сибирского федерального округа по русским шашкам в Братске.

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2017-10-03 08:27:41




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