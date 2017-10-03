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От гриппа привились 18,3% населения Иркутской области
09:05 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В рамках …
Нарушения при содержании и обслуживании очистных сооружений выявили в Слюдянке
09:03 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Слюдянского района по результатам проверки соблюдения экологического …
Усилить контроль над пассажирскими перевозками в общественном транспорте Иркутска предложили в Общественной палате
09:01 - Иркутск. Сибирские новости - Общественная палата Иркутска предложила усилить контроль над пассажирскими …
Ситуация вокруг компании «ВИМ-Авиа» не повлияет на работу братского аэропорта
08:36 - Братск. Сибирские новости - Ситуация вокруг компании «ВИМ-Авиа», которой принадлежит 100% …
Иркутская область вошла в число регионов-лидеров по уровню раскрытия информации о бюджете
08:30 - Иркутск. Сибирские новости - Второй год подряд Иркутская область набирает максимальное количество баллов …
Иркутянин Степан Одинцов завоевал три медали на всероссийских соревнованиях по шашкам
08:27 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутянин завоевал три медали на всероссийских соревнованиях по русским …
В осеннюю призывную кампанию в Иркутской области планируется призвать более 3 тыс. человек
08:06 - Иркутск. Сибирские новости - В осеннюю призывную кампанию по области планируется призвать 3,2 тыс. человек.Со …
На автодороге Иркутск — Оса-Усть — Уда перевернулся "МАЗ"
08:01 - Иркутск. Сибирские новости - Сегодня около 10:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение об автомобильной …
Для МС-21 создадут собственную операционную систему
07:41 - Москва. Сибирские новости - Для нового отечественного пассажирского самолета МС-21 будет создана собственная …
Пять полнокупольных картин представят на Байкальском фестивале «Человек и Природа» в Иркутске
06:58 - Иркутск. Сибирские новости - Пять картин полнокупольного кино представят на Байкальском международном …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, в южных, центральных и верхнеленских районах без осадков.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат гранты до 50 тыс. рублей.
Около 130 млн рублей - такой экономический эффект принесет АО «Ангарская нефтехимическая компания» в 2017 году внедрение мероприятий, направленных на энергоэффективность и энергосбережение.
22 сентября в Иркутске прошел семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов. Представители банка рассказали участникам о ходе реализации стратегии группы ВТБ и её финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров, системе электронного голосования и дивидендной политике.