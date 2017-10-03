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Иркутская область вошла в число регионов-лидеров по уровню раскрытия информации о бюджете

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Иркутск. Сибирские новости - Второй год подряд Иркутская область набирает максимальное количество баллов среди регионов России и входит в число лидеров, занявших первое место по сводной оценке уровня представления регионами информации о бюджете и бюджетной системе в понятной форме.

«Эту оценку осуществило министерство финансов России в рамках подготовки ежегодного доклада о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах РФ и муниципальных образованиях в 2017 году», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лидерство региона достигнуто благодаря подготовке областного бюджета и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме, а также организации взаимодействия министерства финансов Иркутской области с гражданами и организациями в процессе планирования и исполнения бюджета.

Ключевым фактором в повышении уровня раскрытия бюджетной информации стало функционирование портала «Открытый бюджет Иркутской области». На данном портале можно ознакомиться с брошюрами, представляющими бюджет Иркутской области для граждан, и докладом минфина России.

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2017-10-03 08:30:48




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