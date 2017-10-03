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Ситуация вокруг компании «ВИМ-Авиа» не повлияет на работу братского аэропорта

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Братск. Сибирские новости - Ситуация вокруг компании «ВИМ-Авиа», которой принадлежит 100% акций ПАО «АэроБратск», не повлияет на возможность жителей Братска пользоваться услугами аэропорта и не приведет к отмене действующих пассажирских авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщил генеральный директор ПАО «АэроБратск» Сергей Корытов, прошлый год предприятие отработало с прибылью, что позволило компании направить существенные средства на ремонтные работы. В частности была капитально отремонтирована одна из стоянок воздушных судов. В следующем году «АэроБратск» рассчитывает привести в порядок еще одну стоянку. Приобретен вертолет, что является существенным фактором дальнейшего развития предприятия. Несколько важных служб, включая диспетчерскую службу обеспечения полетов, ранее находившихся в арендуемых помещениях в соседнем здании, переведены в здание аэропорта, что позволило уйти от аренды и тем самым достичь значительной экономии, а также сделать работу служб более эффективной. В здании провели капитальный ремонт.

В 2019 и 2020 годах в рамках федеральной программы планируется осуществить дорогостоящие масштабные работы на территории взлетных полос, в частности провести реконструкцию магистральной рулежной дорожки.

«Если обстановка в экономике будет стабильная, мы и дальше будем ремонтировать аэропорт, стабильно выплачивать сотрудникам зарплату, обеспечивать горожанам авиаперелеты, - подчеркнул Сергей Корытов. - Идем навстречу всем авиакомпаниям, которые заявляются со своими рейсами. Недавно открыли рейс в Красноярск: возможно, в дальнейшем увеличим частоту полетов. Топливом обеспечены».

Отвечая на вопрос о том, как отразится ситуация с «ВИМ-Авиа» на работе братского аэропорта, Сергей Корытов подчеркнул: «Об отмене рейсов речь не идет».

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2017-10-03 08:36:37




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