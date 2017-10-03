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Усилить контроль над пассажирскими перевозками в общественном транспорте Иркутска предложили в Общественной палате

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Иркутск. Сибирские новости - Общественная палата Иркутска предложила усилить контроль над пассажирскими перевозками в общественном транспорте. Об этом было заявлено на заседании комиссии Общественной палаты «Городская среда» по вопросам пассажироперевозок и развития транспортной системы Иркутска.

Как сообщил начальник управления транспорта комитета городского обустройства Булат Тугутов, число пассажиров общественного транспорта с каждым годом увеличивается. Поэтому, в первую очередь, современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров. В настоящий момент в городе идет планомерная работа. Уделяется большое внимание выведению муниципального транспорта на более качественный уровень, предусмотрена замена морально и технически устаревших единиц. Ежегодно автопарк муниципальных предприятий обновляется, в частности, в этом году в МУП «Иркутскавтотранс» поступил 21 новый автобус.

«Рынок нелегальных перевозчиков - это то направление работы, с которым мы активно боремся. В Иркутске регулярно проводятся проверки по выявлению нарушений в организации пассажирских перевозок. Подобных рейдов прошло более 100, штрафов выписано на 3,5 млн руб. На территории города осталось всего два нелегальных перевозчика - ООО «Пантера», которое осуществляло перевозки на 30-м маршруте. И ИП Лавриненко - маршрут № 63. Нелегальные перевозчики неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе на крупную сумму в размере 300 тыс. руб. Кроме того, в ходе проверок выявлены несколько карточек технического осмотра с явными признаками подделки. Эти сведения в данный момент проверяются в правоохранительных органах», - прокомментировал Б. Тугутов.

Также в ходе заседания комиссии прозвучали предложения о ликвидации так называемых «дублирующих» маршрутов. На территории города маршрутная сеть включает девять направлений для троллейбусов, семь для трамваев, 38 муниципальных автобусных маршрутов и 46, которые выполняют частные перевозчики. Для этого будет разработана концепция развития пассажирского транспорта в Иркутске.

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2017-10-03 09:01:18




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