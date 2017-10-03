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Нарушения при содержании и обслуживании очистных сооружений выявили в Слюдянке

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Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Слюдянского района по результатам проверки соблюдения экологического законодательства на Байкальской природной территории выявила нарушения требований законодательства в деятельности администрации Слюдянского городского поселения при организации водоотведения.

Во время проверки установлено, что городские очистные сооружения не соответствуют требованиям технических регламентов, оборудование подлежит ремонту либо замене, нарушается технология очистки стоков, что наносит вред экологии озера Байкал. Нарушения также допущены в части передачи муниципального имущества обслуживающей организации.

По результатам проверки в адрес Слюдянского муниципального образования внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Администрацией поселения принимаются меры по созданию проекта реконструкции очистных сооружений и проведению конкурса для передачи имущества очистных сооружений в эксплуатацию другой организации», - сообщает региональная прокуратура.

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2017-10-03 09:03:55




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