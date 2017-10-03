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От гриппа привились 18,3% населения Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В рамках национального календаря профилактических прививок на сегодня в области привито 411,141 тыс. человек, в том числе 173,259 тыс. детей. За счет средств работодателей и собственных средств привиты 6,339 тыс. человек.

Всего прививку от гриппа получили 18,3% населения области, сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Осенью 2017 года запланировано привить против гриппа 977,6 тыс. жителей области, что составляет 43% от численности населения.

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2017-10-03 09:05:42




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